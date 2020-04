Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indice de taille sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang !

Publié le 20 avril 2020 à 1h00 par H.G.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait prochainement quitter Arsenal, le club londonien se serait d’ores et déjà lancé en quête d’un successeur à l’attaquant gabonais et pourrait bien avoir trouvé son bonheur du côté du FC Valence.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en février dernier, l’ancien buteur de l’AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund a repoussé les discussions à la fin de la saison, souhaitant voir quelle direction le projet du club prendra. De ce fait, plusieurs écuries européennes pourraient se montrer intéressées par la perspective d’accueillir l'international gabonais à bas coût. Ainsi, comme le 10 Sport vous l’a également annoncé le 14 avril, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang a été coché par le Real Madrid bien qu’aucune action concrète n’ait été menée par les Merengue pour le recruter à l’heure actuelle. Et de son côté, à en croire les derniers échos parus outre-Manche, Arsenal commencerait déjà à travailler sur la succession de son attaquant de 30 ans.

Rodrigo pourrait remplacer Aubameyang à Arsenal !