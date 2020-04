Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Le point sur le dossier Aubameyang

Publié le 14 avril 2020 à 18h30 par La rédaction

France Football annonce aujourd’hui que le Real Madrid a posé quelques jalons au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang. Qu’en est-il exactement ? Réponse.

Dans son édition du jour, France Football révèle que le Real Madrid aurait récemment pris des premiers contacts au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec Arsenal et dont on sait qu’il figure dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens dont le FC Barcelone et l’Inter Milan.

Le dossier Aubameyang existe à Madrid

Selon nos informations, Aubameyang est un joueur apprécié de longue date par le Real Madrid, qui a songé à plusieurs reprises à lui ces dernières années, sans franchir le pas au final. Effectivement, le nom du buteur a de nouveau été coché sur la liste du Real en attaque en vue de l’été prochain. Pour autant, la direction du Real Madrid n’est pas encore passée à l’action. Affaire à suivre dans les prochains mois.