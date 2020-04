Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait activé un nouveau gros dossier pour remplacer Thiago Silva !

Publié le 14 avril 2020 à 16h45 par A.M.

Cet été, le Paris Saint-Germain a de grandes chances de voir filer son capitaine Thiago Silva dont le contrat arrive à échéance. Pour le remplacer, Leonardo multiplie les pistes, notamment en Serie A. Et il songerait d'ailleurs à Diego Godin.

Parmi les priorités de Leonardo cet été, la succession de Thiago Silva sera une question centrale. Le contrat du défenseur brésilien arrive en effet à échéance, et la direction du PSG est réticente à l'idée d'offrir un nouveau bail à un joueur de 35 ans, surtout avec un salaire aussi important. Par conséquent, huit ans après son arrivée en 2012, le capitaine parisien devrait bel et bien quitter le club de la capitale. Pour le remplacer, différentes options s'offrent au PSG. La première serait de faire confiance à Marquinhos comme nouveau patron de la défense en l'associant à Presnel Kimpembe avec Thilo Kehrer et Abdou Diallo en doublures, voire Tanguy Kouassi s'il signe son premier contrat professionnel. La seconde serait de recruter un défenseur d'envergure, et dans cette optique Leonardo prospecte sur le marché.

Leonardo s'intéresse à Diego Godin