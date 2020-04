Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi au cœur d'une opération XXL de Leonardo ?

Publié le 14 avril 2020 à 15h45 par B.C.

Désireux de retourner en Italie, Mauro Icardi pourrait permettre à Leonardo de réaliser un gros deal avec la Juventus. Explications.

Prêté l'été dernier au PSG, Mauro Icardi ne serait pas forcément emballé à l'idée de prolonger son séjour dans la capitale. Malgré des débuts fracassants sous le maillot rouge et bleu, l'Argentin a traversé une zone de turbulence avant l'interruption des compétitions, la faute notamment à sa relation compliquée avec Thomas Tuchel. Ainsi, Mauro Icardi ne verrait pas d'un mauvais œil son retour en Serie A, d'autant que la Juventus ne l'aurait pas lâché, et cela pourrait arranger les affaires de Leonardo.

La Juve pourrait utiliser Pjanic pour Icardi