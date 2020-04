Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est à fond sur un crack du Barça, mais…

Publié le 14 avril 2020 à 8h45 par T.M.

Pour ce mercato estival, la priorité de Leonardo semble très claire : renforcer le milieu de terrain du PSG. Et pour cela, le directeur sportif brésilien aurait notamment des vues du côté du FC Barcelone.

Ces dernières années, le PSG et le FC Barcelone sont devenus les meilleurs ennemis du football européen. Alors que les tensions sont notamment apparues après le transfert retentissant de Neymar, il ne faut également pas oublier les dossiers Verratti, Marquinhos ou encore Xavi Simons. Mais cette guerre n’est toujours pas terminée. Alors que le feuilleton Neymar devrait repartir de plus belle, le Barça voudrait aussi se venger en aller chercher certains pépites du PSG à l’instar de Tanguy Kouassi. Néanmoins, il semblerait que Leonardo ait lui aussi certains objectifs en Catalogne.

Un intérêt pour Arthur ?