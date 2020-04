Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bousculerait pour cet indésirable de Setién !

Publié le 14 avril 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que son contrat au FC Barcelone prendra en fin en juin 2021, Ivan Rakitic verrait plusieurs grandes écuries s’intéresser à son profil. Mais le Croate se serait fixé une priorité en cas de départ du Barça l’été prochain.

Ivan Rakitic pourrait être en train de vivre ses dernières semaines en tant que joueur du FC Barcelone. En effet, le club catalan n’aurait pas l’intention de le conserver, lui qui est auteur de performances pour le moins décevantes depuis maintenant plusieurs mois et qui n’est pas un premier choix au yeux de Quique Setién. Plus encore, le Barça serait conscient que la prochaine fenêtre des transferts sera sa dernière occasion pour percevoir une belle indemnité de transfert avec le départ de l’international croate puisque ce dernier verra son bail en Catalogne expirer en juin 2021. D'autant plus que les dirigeants des Blaugrana n’auraient aucune intention de le laisser partir librement dans un an. Toutefois, de son côté, Ivan Rakitic souhaite rester maitre de son destin et a pour priorité de rester au FC Barcelone la saison prochaine, comme il l’a confié ce lundi à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo . Pour autant, malgré ce bras de fer engagé avec ses dirigeants, plusieurs clubs se bousculeraient pour tenter d’arracher la signature du milieu de 32 ans.

Le FC Séville resterait la priorité d’Ivan Rakitic !