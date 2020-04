Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara-City, le coup d’éclat d’Aldridge ?

Publié le 14 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Sollicité par l’OM pour le mercato estival et la prospection du marché anglais, Paul Aldridge pourrait être à l’origine du dossier Kamara et de l’intérêt de Manchester City.

Et si c’était ça, le premier coup d’éclat de Paul Aldridge ? Débarqué à Marseille afin de réaliser des ventes sur le marché des transferts anglais, Aldridge pourrait avoir trouvé son premier dossier chaud. Si Morgan Sanson est toujours sur les tablettes de nombreux clubs anglais après l’offre de West Ham cet hiver pour essayer d’attirer l’ancien milieu de Montpellier, c’est bien Boubacar Kamara qui pourrait faire le voyage en direction l’Angleterre…

Manchester City est dans la course