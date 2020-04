Foot - Mercato - Barcelone

Barcelone : Vers un mercato low-cost pour le Barça ?

Publié le 14 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Faute d’avoir les moyens, le FC Barcelone pourrait s’aventurer vers un mercato sans grand éclat.

En pleine crise, le FC Barcelone traverse une période compliquée. Financièrement, le club ne pourrait pas s’offrir un mercato très onéreux et trop coûteux. Ainsi, le Barça pourrait tenter de réaliser un mercato bien moins bling-bling qu’à l’accoutumée, et cibler la priorité numéro 1 : Lautaro Martinez.

Lautaro et des jeunes, le mercato parfait pour le Barça ?

L’Inter Milan est dur en négociation avec le Barça. En effet, les dirigeants italiens demandent les 111 millions d’euros de la clause libératoire de l’international argentin pour le laisser partir, et pas moins. Le Barça réfléchissait à inclure d’autres joueurs dans la négociation pour faire baisser le prix de l’attaquant de l’Inter, mais pourrait également se l’offrir. Mais quid des autres pistes dans ce cas ? Et bien, elles seraient toutes abandonnées. La priorité numéro 1, c’est de trouver le successeur de Luis Suarez, et Lautaro Martinez semble tout désigné. Pour le reste, le Barça pourrait tenter de vendre quelques joueurs devenus indésirables, et faire monter des jeunes joueurs de la Masia pour la saison prochaine. De plus, certaines recrues comme Francisco Trincao ou encore Pedri, achetés cet hiver, arriveront cet été en Catalogne, et pourraient permettre de renforcer l’effectif barcelonais, tout en le rajeunissant.