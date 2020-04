Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant qui ouvre grand la porte à Edinson Cavani !

Publié le 14 avril 2020 à 15h15 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs, Edinson Cavani pourrait atterrir en Espagne mais aussi en Amérique du Sud. Du côté de Sao Paulo, on a d'ailleurs tenu à ouvrir la porte à l'attaquant du PSG.

Après plus de 300 apparitions sous les couleurs du Paris Saint-Germain et 7 saisons de bons et loyaux services, Edinson Cavani devrait quitter le club de la capitale, voyant son contrat arriver à expiration. La question est maintenant de connaitre sa destination et le Matador ne devrait pas avoir de mal à rebondir. L’international uruguayen est lié à des rumeurs l’annonçant à l’Atlético de Madrid mais aussi du côté de grands clubs d’Amérique du Sud. Et ce n'est pas l'entraîneur de Sao Paulo qui va calmer les rumeurs autour de Cavani...

« S’il peut venir, c’est évident que nous serions heureux ! »