Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâcherait rien pour Kylian Mbappé !

Alors qu’il était dernièrement annoncé que le Real Madrid souhaitait passer à l’action pour recruter Kylian Mbappé en 2021, l’international français serait en réalité toujours la grande priorité des Madrilènes bien que le dossier soit compliqué à boucler dès maintenant.

Transféré au PSG en 2017 en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a changé de statut après trois saisons passées du côté du club de la capitale. Arrivé avec l’étiquette de grand espoir du football français, l'international français est désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, et tout particulièrement depuis le sacre de l’Equipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Et avec un tel changement de dimension, Kylian Mbappé a ainsi définitivement tapé dans l’oeil du Real Madrid, qui rêverait d’en faire sa future grande star pour la nouvelle ère qu’il est en train d’ouvrir. Cependant, MARCA a annoncé ce lundi que l’attaquant de 21 ans, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, ferait finalement l’objet d’une offensive de la part des Merengue lors du mercato estival 2021, et non lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, notamment du fait de la crise sanitaire du Covid-19 qui perturbe l’économie des clubs.

