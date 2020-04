Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 14 avril 2020 à 11h00 par La rédaction

L'avenir de Lautaro Martinez est au centre de toutes les rumeurs à l'approche du mercato estival. Et d'ici quelques mois, l'Inter Milan pourrait bien être dans l'obligation de se séparer de l'Argentin. Explications

Le nom de Lautaro Martinez semble être sur les lèvres de la majorité des dirigeants des cadors européens. L’attaquant argentin a brillé cette saison avec l’Inter Milan et de nombreux clubs seraient prêts à se l’offrir. Combien vaut-il ? Le club italien a été clair sur le sujet. Il faudra lever la clause libératoire à hauteur de 111M€ prévue dans le contrat pour le récupérer. Pisté par le FC Barcelone, le buteur des Nerazzurri pourrait effectivement remplir les caisses de l’Inter Milan, actuellement vides à cause de la crise financière due au coronavirus. Mais Mundo Deportivo révèle une faille dans les plans du club italien.

De 111M€ à 64M€ ?

Le média espagnol assure qu’à la fin du prochain mercato, la libératoire de 111M€ prévue dans le contrat de Lautaro Martinez prendra fin. Ainsi, il faudra signer un tout nouveau contrat pour disposer d’une clause aussi prestigieuse. Sinon, les clubs intéressés dont le FC Barcelone pourraient s’offrir l’Argentin de 22 ans pour un montant nettement moins important puisque sa valeur ne serait estimée qu'à 64M€. De quoi totalement chambouler l'avenir de Lautaro Martinez. Face à cette situation, l'Inter Milan pourrait ainsi finalement accepter un départ de son attaquant cet hiver afin d'en tirer le plus possible et éviter une vente au rabais plus tard...