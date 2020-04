Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça va se bousculer en coulisse pour Aubameyang !

Publié le 14 avril 2020 à 9h30 par Th.B.

Le FC Barcelone et le Real Madrid voudraient recruter Pierre-Emerick Aubameyang dont l’avenir à Arsenal n’est pas encore scellé. Cependant, les deux géants de Liga seraient contraints de se livrer à une féroce lutte avec d’autres cadors.

Contractuellement lié à Arsenal jusqu’à l’été 2021, Pierre-Emerick Aubameyang serait susceptible de plier bagage dès le prochain mercato. En effet, le 10 Sport vous révélait en exclusivité fin février que les négociations entre la direction d’Arsenal et l’entourage du Gabonais avaient été repoussées à la fin de la saison, sous demande du joueur souhaitant voir quelle direction prendra le projet des Gunners . À ce jour, il n'y aurait pas d’avancées à noter dans sa prolongation, mais ses prétendants seraient légion.

Outre le Real Madrid et du Barça, l’Inter et la Premier League seraient sur les rangs pour Aubameyang !