Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de froid pour Zidane dans le dossier Aubameyang ?

Publié le 13 avril 2020 à 22h30 par Th.B.

Intéressé à l’idée de recruter Pierre-Emerick Aubameyang à l’intersaison, le Real Madrid pourrait connaître une désillusion dans cette opération, Arsenal ne comptant pas céder son buteur.

Et si le Real Madrid frappait un grand coup en s’attachant les services de Pierre-Emerick Aubameyang cet été, et doublant ainsi le FC Barcelone et l’Inter dans ce dossier ? Ce lundi, France Football a fait part de l’intérêt du Real Madrid pour l’attaquant d’Arsenal qui dispose d’un contrat avec le club londonien expirant en juin 2021. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 25 février dernier, que les négociations entre le clan Aubameyang et les dirigeants d’Arsenal étaient au point mort et repoussées à plus tard, le joueur souhaitant voir l'évolution de la saison du club. Depuis, la situation ne semblerait pas avoir beaucoup évoluée, mais la détermination d’Arsenal de conserver son buteur resterait inchangée.

Arsenal prêt à sacrifier Lacazette pour conserver Aubameyang ?