Mercato - PSG : Zidane décidé à perturber les plans de Leonardo pour Kanté ?

Publié le 13 avril 2020 à 21h15 par H.G.

Alors que N’Golo Kanté pourrait faire l’objet d’une offensive de la part du PSG l’été prochain, le club de la capitale pourrait devoir composer avec la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.

Le chantier de Leonardo pour renouveler le milieu de terrain du PSG ne semble toujours pas terminé. En effet, après avoir recruté Idrissa Gueye, Pablo Sarabia et Ander Herrera l’été dernier, le directeur sportif du club de la capitale ne souhaite pas en rester là et a l’intention de recruter un nouveau profil défensif afin de renforcer l’entrejeu parisien. Dans cette perspective, comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 7 février dernier, le PSG a coché le nom de N’Golo Kanté avec lequel des premiers contacts ont été noués en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, vu l’acabit du joueur, Paris serait loin d’être la seule écurie intéressée par la perspective d’accueillir le joueur de Chelsea puisque le Real Madrid souhaiterait également enrôler l’international français de 29 ans. Et cette tendance semble être en train de se confirmer…

Vers une association Pogba-Kanté au Real Madrid ?