Mercato - Barcelone : Conte aurait refusé une énorme offre pour Lautaro Martinez !

Publié le 13 avril 2020 à 14h00 par D.M.

Le FC Barcelone serait réticent à payer la clause libératoire de Lautaro Martinez fixée à 111M€. Le club blaugrana aurait alors proposé à l’Inter trois joueurs de son effectif, mais Antonio Conte aurait refusé l’échange.

A l’occasion du prochain mercato, le FC Barcelone voudrait mettre la main sur un attaquant capable de suppléer et à terme remplacer Luis Suarez sur le front de l’attaque. Pour remplir ce rôle, le club blaugrana aurait ciblé Lautaro Martinez. Agé de 22 ans, l’attaquant argentin se montre performant sous le maillot de l’Inter et le FC Barcelone aurait fait de son recrutement une priorité. Mais pour laisser filer Lautaro Martinez, le club italien demanderait le paiement de sa clause libératoire fixée à 111M€.

Semedo, Firpo et Rakitic contre Lautaro Martinez ?

Mais le FC Barcelone ne voudrait pas payer une telle somme et voudrait intégrer plusieurs joueurs dans l’opération afin de faire baisser le prix. Selon des informations de Nicolo Schira, le club catalan aurait ainsi proposé à l’Inter un échange : Nelson Semedo, Junior Firpo et Ivan Rakitic contre Lautaro Martinez. Mais Antonio Conte ne compterait sur aucun des trois joueurs et aurait refusé la proposition du FC Barcelone. Les dirigeants catalans devront trouver un autre moyen pour s’offrir Lautaro Martinez.