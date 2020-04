Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez connaîtrait l’identité de son prochain club !

Publié le 13 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Annoncé du côté du FC Barcelone, Lautaro Martinez semblerait plutôt se diriger vers Manchester City. Les Skyblues seraient les seuls capables de lever la clause libératoire de l’attaquant de l’Inter.

De quoi sera fait l’avenir de Lautaro Martinez ? À seulement 22 ans, l’international argentin aurait les plus grands clubs européens à ses pieds et devrait quitter l’Inter à l’intersaison, disposant d’une clause libératoire relativement abordable, puisqu’elle ne s’élève qu’à 111M€. Cependant, en ces temps difficiles avec la pandémie du Coronavirus, les finances des clubs sont touchées. Que ce soit le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Chelsea, étant tous intéressés par le profil de Lautaro Martinez, aucune de ces trois écuries ne pourrait s’aligner sur ce montant.

Lautaro Martinez devrait signer à Manchester City