Mercato - Barcelone : Ce dossier XXL totalement remis en question ?

Publié le 12 avril 2020 à 10h30 par A.C.

Les velléités du FC Barcelone pour Lautaro Martinez, pourraient connaitre un coup d’arrêt brutal.

Ce n’est désormais plus un secret. La grande priorité du FC Barcelone pour cet été s’appelle Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter et de la sélection argentine. Lionel Messi aimerait l’avoir à ses côtés en Catalogne et son arrivée a même été validée par Luis Suarez, auquel il pourrait succéder. Des discussions ont lieu avec l’Inter depuis plusieurs semaines déjà, mais les choses se sont compliquées récemment, avec l’arrivée de Chelsea et de Manchester City dans ce dossier.

Lautaro Martinez pourrait finalement rester à l’Inter