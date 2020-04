Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang reçoit un surprenant conseil !

Publié le 11 avril 2020 à 23h30 par A.C.

Pierre Alain Mounguengui, président de la Fédération gabonaise de football, a exprimé un souhait au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang.

Nul ne peut dire ou jouera Pierre-Emerick Aubameyang. Comme nous vous l’avons révélé en février dernier, tout serait bloqué concernant la prolongation de contrat du Gabonais, qui est lié à Arsenal jusqu’en 2021. Ainsi, il pourrait être vendu cet été par le club londonien et n’aurait vraisemblablement aucun mal à trouver un point de chute. Le FC Barcelone le suivrait depuis plusieurs mois déjà et le Paris Saint-Germain a récemment rejoint ce dossier. En Italie, c’est l’Inter qui voudrait miser sur lui, pour pallier un possible départ de Lautaro Martinez.

« Arsenal n'a pas d'ambitions aussi élevées que certains autres clubs en Europe »