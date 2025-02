OM : La terrible sanction promise en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, après la déroute de l'OM à Auxerre (0-3), Pablo Longoria avait disjoncté en s'en prenant violemment à l'arbitrage. Des propos qui ont largement été commentés et condamnés. Pour Bixente Lizarazu, cela devrait d'ailleurs engendrer une sanction très importante à l'égard du président de l'OM qui risque très gros.

Auxerre est décidemment la bête noire de l'OM cette saison. En effet, après une défaite au Vélodrome (1-3), les Marseillais se sont de nouveau incliné lourdement à l'Abbé-Deschamps (0-3). Mais après la rencontre, Pablo Longoria a surtout pointé du doigt l'arbitrage au point de parler de «corruption». Des propos très graves qui devraient lui valoir une grosse sanction comme le confie Bixente Lizarazu.

Longoria craque totalement

« Ce sont des propos graves et inadmissibles. Il va être lourdement sanctionné je pense. Par rapport à ce match, il faut être vraiment factuel. Auxerre a gagné 3 à 0, pas seulement 1 à 0. Auxerre a été bien meilleur. L'OM n'a pas été bon. Donc le résultat est logique », estime le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de détailler les actions qui ont fait polémique.

«Il va être lourdement sanctionné»

« Après si tu regardes les deux actions, tu ne peux pas dire de façon certaine qu'il y a penalty sur la faute sur Merlin et qu'il n'y a pas de second carton pour Cornelius qui ne contrôle pas du tout son action et vient lui mettre un coup de genou, donc ça me paraît logique qu'il prenne un second carton. Donc je ne vois pas de situation d'erreur manifeste de l'arbitre qui justifie le pétage de plomb. Tu es frustré, très bien, mais tu es deuxième au championnat avec 5 points d'avance sur Lille. Tranquille. Il y a une espèce d'obsession et de paranoïa sur l'arbitrage qui dessert l'OM alors qu'ils sont dans une situation sportive plus que confortable », ajoute Bixente Lizarazu.