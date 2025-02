PSG - Désiré Doué : Son mariage de rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à lâcher 50M€ pour recruter Désiré Doué qui a débarqué en provenance du Stade Rennais. A l'image de Bradley Barcola, le transfert de Désiré Doué avait été réclamé par Luis Enrique. D'ailleurs, le joueur formé à Rennes ne cache pas que son mariage avec le coach espagnol est très réussi et fonctionne à merveille.

Bien décidé à poursuivre son nouveau projet en misant sur les plus grands espoirs du football français, le PSG n'a ainsi pas hésité à lâcher 50M€ pour s'attacher les services de Désiré Doué l'été dernier. Un recrutement qui porte déjà ses fruits puisque l'ancien Rennais réalise une premier saison très convaincante. Très apprécié par Luis Enrique, Désiré Doué ne regrette donc pas son choix.

«C'est un choix qui est venu de mon coeur»

« C'est un choix qui est venu de mon coeur. Il y a le coach Luis Enrique, un des meilleurs entraîneurs du monde si ce n'est le meilleur. Pour moi, c'était une opportunité à saisir. Je rêvais de pouvoir jouer aux côtés de grands entraîneurs comme ça et je suis très content. Il fait de l'équipe une vraie équipe, soudée, avec un état d'esprit extraordinaire. "Grandir le terrain !" Ça, c'est son expression ! Parce que quand je suis arrivé, j'allais trop souvent vers le ballon et il me disait tout le temps "Dés', grandis le terrain". Et ça m'a marqué », a confié le joueur du PSG au micro de Téléfoot. De son côté, Luis Enrique est également ravi de Désiré Doué.

Doué-Luis Enrique, le mariage parfait

« C'est un joueur qui peut jouer dans l'axe parce que même sous pression, il ne perd pas le ballon. [...] C'est un joueur qui a d'énormes dons techniques avec les deux pieds. Il est tout à fait capable d'avoir recours à des (gestes) techniques très variés. Peut-être que moi, les gestes techniques spectaculaires sont ceux qui m'intéressent le moins. Moi, ceux qui m'intéressent sont ceux qui sont efficaces. Et ça, il les a. Moi, je soulignerais chez Désiré Doué, cette capacité qu'il a de vouloir s'améliorer. Il veut travailler tous les gestes techniques. Il veut travailler aussi sur le comportement défensif, sans ballon. Il cherche toujours à s'améliorer. C'est un véritable plaisir, cet état d'esprit », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Le mariage parfait.