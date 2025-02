Arabie Saoudite - Vinicius Jr : Proposition refusée à cause de son homosexualité ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende de l’équipe de France et actuelle coach de Chelsea, Sonia Bompastor a récemment révélé être en couple avec son ancienne coéquipière Camille Abily. Une annonce qui pourrait lui fermer quelques portes, notamment en Arabie Saoudite, où l’homosexualité est proscrite. Même en cas d’offre pharamineuse, Bompastor n’envisage pas de faire le déplacement.

Star du Real Madrid, Vinicius Jr aurait reçu un contrat légendaire. La presse espagnol évoque une offre d’1 milliard d’euros pour le joueur brésilien, qui pourrait prendre la place de Cristiano Ronaldo et devenir la tête d’affiche du championnat saoudien. Selon la presse espagnole, le joueur du Real Madrid ne resterait pas insensible à cette proposition. En parallèle, l’Arabie Saoudite tente de bâtir une ligue féminine compétitive, et pourrait se rapprocher de nombreuses stars issues du monde entier. Ancienne coach de l’OL et actuellement à Chelsea, Sonia Bompastor est l’une des meilleures à son poste. Pour autant, elle refuse de se rendre en Arabie Saoudite en raison, notament, du traitement fait aux femmes.

Le Real Madrid a trouvé son nouveau Benzema !

➡️ https://t.co/hA6DS9SI1p pic.twitter.com/41tfaR9LAe — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

Elle ne veut pas imiter Vinicius Jr

« Je n’irais pas en Arabie Saoudite car je ne suis pas en accord avec le traitement qui y est réservé aux femmes. Le milliard qui aurait été proposé à Vinicius Jr ? Je ne sais pas s’il faut espérer cela pour nous. Je préfère l’idée d’un investisseur qui, par exemple, viendrait pour développer le championnat de France. La démarche bénéficierait à un plus grand nombre » a confié l’ancienne internationale française dans les colonnes de La Tribune du Dimanche.

« Je milite pour l’acceptation de toutes les différences »

Par ailleurs, son coming-out, récemment officialisé, rajoute une barrière supplémentaire car l’homosexualité est sévèrement proscrite dans ce pays très conservateur. « Je suis encore un peu gênée de mettre en avant ma vie privée, mais j’ai choisi de me livrer, donc il faut aller jusqu’au bout. Je milite pour l’acceptation de toutes les différences » a déclaré Bompastor.