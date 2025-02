Mbappé : «Il nous a détruit», l'annonce surprise d'une victime sur TikTok !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a sorti le champion d'Europe 2023 dès le stade des 1/16èmes de finale de la Ligue des champions. Et ce, grâce à une prestation XXL de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu mercredi soir (3-1). Un triplé qui a tout bonnement choqué Jack Grealish, ailier de Manchester City qui n'a pas mâché ses mots sur TikTok.

Kylian Mbappé n'avait inscrit que 3 buts dans toute sa carrière contre le Manchester City de Pep Guardiola entre 2017 et 2024 à l'AS Monaco et au PSG. Néanmoins, 2025 semble être l'année du champion du monde tricolore. En pleine forme avec le Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France a tout bonnement écœuré les Skyblues de Guardiola.

Mbappé, quatre buts en deux matchs contre Manchester City

La semaine dernière déjà, Kylian Mbappé était parvenu à trouver une première fois le chemin des filets à l'Etihad Stadium lors de la précieuse victoire madrilène dans le temple de City (3-2). Au Santiago Bernabeu, Mbappé n'a pas fait dans le détail en signant son premier triplé à domicile après celui inscrit sur la pelouse de Valladolid courant janvier. Dans cette grosse soirée européenne, le numéro 9 merengue a montré la voie au Real Madrid en détruisant Manchester City du propre aveu de Jack Grealish, joueur des Citizens.

«Il nous a détruit avec City l'autre nuit»

A l'occasion d'une vidéo publiée sur TikTok, l'attaquant latéral de Manchester City n'a pas tari d'éloges envers Kylian Mbappé. « Mbappé, pfff... Il nous a détruit avec City l'autre nuit ». Jack Grealish n'a donc digéré ce naufrage des Skyblues sur le sol madrilène.