Vinicius Jr : Le clash qui affole le Real Madrid !

Vinícius Júnior fait encore parler de lui, mais cette fois, la polémique dépasse les terrains. Après s’être plaint d’un penalty non sifflé contre Osasuna, l’ailier brésilien agacerait aussi dans son propre vestiaire. Plusieurs cadres du Real Madrid, dont Luka Modrić et Federico Valverde, lui reprocheraient son individualisme et ses altercations répétées, un problème qui inquiète les dirigeants madrilènes.

Présent au Real Madrid depuis l’été 2018 et sous contrat jusqu'en juin 2027, Vinícius Júnior (24 ans) ne cesse de faire polémique. L’ailier brésilien, souvent en conflit avec les arbitres, s’est notamment plaint d’un penalty non sifflé contre Osasuna. Si son comportement exaspère certains observateurs, ses plaintes se sont désormais propagées au sein de son propre vestiaire.

Vinícius en conflit avec des cadres du vestiaire

« Trois des quatre capitaines du Real Madrid, Carvajal étant blessé, ont reproché deux choses à Vinícius : son individualisme et les altercations qu'il provoque régulièrement. » révèle notamment le journaliste espagnol Eduardo Inda pour El Chiringuito à propos de l'ailier brésilien du Real Madrid.

Ce n’est pas une première au Real Madrid

Mais ce n’est pas une première. D’après les informations du quotidien espagnol Ok Diario, ce genre de tensions serait plus récurrent qu’on ne le pense dans le vestiaire du Real Madrid. Les dirigeants de la Maison Blanche seraient d’ailleurs inquiets pour la cohésion de l’équipe.