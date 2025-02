Il signe au PSG et annonce un énorme projet !

La rédaction

Désiré Doué, arrivé au PSG cet été pour 50 M€, fait déjà parler de lui avec 5 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. À 19 ans, il s'exprime sur le projet du club qui mise sur la jeunesse : « Ils veulent accentuer sur la jeunesse et la progression des joueurs », un aspect qui l'a particulièrement séduit.

« Ils veulent accentuer sur la jeunesse »

Le joueur de 19 ans s’est confié sur son aventure au PSG et a loué le projet parisien à Téléfoot : « Je suis un jeune joueur, j'ai besoin de temps de jeu, de progresser et de jouer. Et de voir que des joueurs de mon âge, ou un peu plus jeunes, ou un peu plus vieux, jouent, ça démontre tout le projet qu'ils veulent mettre en place. Ils veulent accentuer sur la jeunesse et sur la progression des joueurs aussi, c'est ce qui m'a plu. »

La concurrence au PSG

Si l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia aurait pu contrecarrer les plans de Désiré Doué au PSG et lui retirer le temps de jeu qu’il a acquis, Luis Enrique est suffisamment convaincu pour lui offrir de belles minutes. Un cadeau que Doué lui rend bien en étant décisif aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions.