Luis Enrique boucle un gros transfert au PSG !

La rédaction

Désiré Doué (19 ans), arrivé au PSG cet été pour 50 M€ après une saison prometteuse à Rennes, revient sur son choix de rejoindre la capitale. L’ancien attaquant de Rennes a été séduit par le projet du PSG et par l’entraîneur Luis Enrique, qu’il qualifie de « meilleur entraîneur du monde ».

Désiré Doué est arrivé au PSG cet été pour 50 M€ après une saison intéressante du côté de Rennes. Si l’attaquant français était courtisé par d’autres top clubs européens comme le Bayern Munich, Doué a préféré rester en Ligue 1 et rejoindre le projet parisien porté par le coach espagnol Luis Enrique.

« Le meilleur entraîneur du monde »

Interrogé par Téléfoot au sujet de son aventure au PSG, Désiré Doué révèle les raisons qui l’ont fait rejoindre la capitale : « Beaucoup de fierté et de l'excitation parce que depuis petit j'ai toujours eu l'ambition de jouer dans les plus grands clubs du monde. Aujourd'hui je suis au PSG, l'un des plus grands clubs du monde. C'est un choix qui est venu de mon cœur. Il y a le coach Luis Enrique, un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur. »

Un « rêve » pour Doué

L’attaquant du PSG a loué la capacité de Luis Enrique à créer un groupe et se félicite de l’état d’esprit dans le vestiaire du PSG : « Pour moi, c'était une opportunité à saisir. Je rêvais de pouvoir jouer aux côtés de grands entraîneurs comme ça et je suis très content. Il fait de l'équipe une vraie équipe, soudée, avec un état d'esprit extraordinaire. »