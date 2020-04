Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic sur le départ ? Il répond !

Publié le 20 avril 2020 à 10h00 par La rédaction

Au cœur de rumeurs l’envoyant au FC Séville mais aussi à l’Inter Milan, Ivan Rakitic pourrait contre toute attente rester au FC Barcelone. Le milieu croate a même vaguement évoqué une éventuelle prolongation de contrat. Explications.

Pisté par le FC Séville mais aussi annoncé dans une éventuelle transaction avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez, Ivan Rakitic pourrait quitter le FC Barcelone l’été prochain. Désireux de se séparer du milieu croate qui verra son contrat prendre fin en juin 2021, les dirigeants du Barça auraient offert plusieurs portes de sortie à Rakitic. Toutefois, ce dossier aurait pris une toute nouvelle tournure ! Le joueur lui-même a effectivement pris la parole et expliqué clairement ce qu’il souhaitait dans une interview pour Movistar + !

Vers une prolongation de contrat ?

« Personne ne m'a appelé, du tout. Je n'ai pas de nouvelles et j'ai hâte de continuer à travailler avec le nouveau coaching », a expliqué Ivan Rakitic dans des propos rapportés par Gerard Romero, journaliste pour RAC1 sur son compte Twitter , avant que le milieu du FC Barcelone explique qu’il est confiant pour une éventuelle prolongation : « Je suis très calme et très heureux. Mais bien sûr, il y a deux parties et nous voulons faire les choses correctement. » D'un départ quasi certain à un possible nouvel engagement, le dossier viendrait de prendre un chemin inattendu.

.@ivanrakitic, sobre su renovación: ''Estoy muy tranquilo y muy contento. Pero claro, hay dos partes y queremos hacer las cosas bien''. #ElPartidazoSeJuegaEnCasa pic.twitter.com/irELVZLo5l — #Vamos de Movistar+ (@vamos) April 19, 2020