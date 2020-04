Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal connait le nom d’un nouveau concurrent pour Havertz !

Publié le 21 avril 2020 à 1h00 par La rédaction

Sur les tablettes du FC Barcelone, Kai Havertz pourrait finalement rejoindre l’Angleterre. En plus de l’intérêt de Liverpool à son égard, Manchester United aurait fait irruption dans le dossier !

« Je suis prêt à sauter le pas, et j'aime les défis. Pour moi, cela inclut aussi l’étranger. » Voilà ce que Kai Havertz avait déclaré dans une interview pour BILD il y a quelques jours. Pisté par le FC Barcelone, le milieu du Bayer Leverkusen serait sur les tablettes de nombreux clubs. Effectivement, d’autres cadors européens se seraient positionnés sur le dossier. Et aux dernières nouvelles, en plus de Liverpool, un nouveau club anglais serait proche de tenter le coup !

Havertz dans la short-list de Manchester United