Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec Kane ?

Publié le 20 avril 2020 à 21h00 par J.-G.D.

Dans les petits papiers du Real Madrid et de Manchester United, Harry Kane, avant-centre de Tottenham, ne devrait pas rejoindre les Red Devils lors du mercato estival.

Au sein du Real Madrid, on serait en quête d'un nouveau buteur. Zinedine Zidane et Florentino Pérez souhaiteraient lancer les grandes manœuvres pour Kylian Mbappé en 2021, à un an de la fin du contrat de la star du PSG, tout en pensant au profil d’Harry Kane. Pourtant, les Merengue ne devraient pas se mêler à une guerre des enchères avec Manchester United cet été selon la presse britannique. Une concurrence en moins pour les Mancuniens, ces derniers faisant de Kane une priorité. Mais MU pourrait également passer son tour...

Manchester n’aurait pas les fonds nécessaires pour Kane