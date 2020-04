Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane connaîtrait l’identité de son futur club !

Publié le 20 avril 2020 à 17h30 par Th.B.

Harry Kane cultiverait le désir d’aller voir ailleurs et ferait de Manchester United sa priorité. Un intérêt qui semblerait réciproque alors que le Real Madrid aurait décidé de se retirer du dossier.

Les informations se suivent et ne se ressemblent pas pour Harry Kane. Bien qu’il soit sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024, l’international anglais laissait entendre au cours d’un live Instagram qu’il ne comptait pas rester chez les Spurs si le club n’allait pas dans la bonne direction. Un temps intéressé par son profil, recherchant un attaquant pour concurrencer Karim Benzema, le Real Madrid se serait retiré de la course à la signature de Harry Kane, afin de se mettre toutes les chances de son côté pour l’opération Kylian Mbappé à l’été 2021. D’après les informations de Bleacher Report, Harry Kane privilégierait de toute façon un transfert à Manchester United plutôt qu’au Real Madrid.

Kane, cible numéro une de Manchester United ?