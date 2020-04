Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane devrait arriver à ses fins !

Publié le 19 avril 2020 à 23h30 par Th.B.

Refusant de renforcer un concurrent direct, Tottenham ne voudrait pas vendre Harry Kane à Manchester United, mais plutôt à un club étranger, comme le Real Madrid. Cependant, le principal intéressé n’aurait d’yeux que pour les Red Devils et aurait le dernier mot pour son avenir…

De quoi sera fait l’avenir de Harry Kane ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, le buteur des Spurs cultiverait le désir de connaître une nouvelle expérience si le projet du club londonien n’était plus en adéquation avec ses propres aspirations. Ainsi, un départ de Tottenham n’est plus une option à écarter, comme le principal intéressé l’a fait savoir lors d’un live Instagram organisé avec Sky Sports dernièrement. Cependant, et alors que le Real Madrid semblait jusqu’ici intéressé par le profil de Kane, étant à la recherche d’un attaquant capable de concurrencer Karim Benzema la saison prochaine, le club merengue se serait retiré du dossier. C’est du moins ce que le Daily Mail expliquait ces dernières heures. De quoi faire les affaires de Manchester United ? Pas pour le moment.

Tottenham voudrait le vendre à l’étranger, Harry Kane ne jurerait que par Manchester United