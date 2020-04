Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros rebondissement pour l'avenir d'Harry Kane ?

Publié le 19 avril 2020 à 14h00 par A.M.

Longtemps annoncé comme l'une des priorités du Real Madrid pour cet été, Harry Kane n'entrerait plus dans les plans de Florentino Pérez à cause de la crise du Covid-19. Une situation qui change tout dans ce dossier, Tottenham refusant de vendre son buteur à un autre club de Premier League.

Cet été, le Real Madrid a fait du recrutement d'un avant-centre une priorité. De nombreux noms prestigieux sont ainsi associés au club merengue , de Kylian Mbappé à Erling Braut Haaland en passant par Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Harry Kane, les pistes se sont multipliées. Toutefois, la crise du Covid-19 est passée par là et va complètement changer la donne. Ainsi, dans le cas de Kylian Mbappé, SoccerLink révélait récemment que le Real Madrid attendra 2021 pour passer à l'action, alors qu'un accord était conclu avec le PSG. La situation économique des clubs est en effet totalement chamboulée, et l'avenir d'Harry Kane n'échappe pas à la règle.

Le Real Madrid se retire de la course pour Kane