Mercato - PSG : Lionel Messi ne lâcherait rien pour Neymar !

Publié le 19 avril 2020 à 9h15 par A.M.

Ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell est à l'origine du transfert de Neymar en Catalogne en 2013. Et il assure que Lionel Messi souhaite toujours retrouver le Brésilien le plus rapidement possible.

Le feuilleton Neymar est bel et bien relancé. Du côté de la Catalogne, plusieurs informations circulent, allant de l'impossibilité d'un retour au sein du club blaugrana compte tenu du coût du transfert et de la situation économique liée à la crise du Covid-19, au fait que le Brésilien reste malgré tout la priorité du FC Barcelone. Difficile d'y voir clair dans ce feuilleton, mais le père du numéro 10 du PSG se montrait toutefois assez clair concernant les envies de son fils : « C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut prendre. Nous ne travaillons qu’administrativement pour établir le meilleur contrat, pour le placer dans le meilleur environnement, pour lui offrir la meilleure gestion de carrière possible ». Malgré tout, Emili Rousaud, ancien vice-président du Barça et démis de ses fonctions la semaine dernière se montrait quant à lui catégorique : « Le Barça souhaite en effet faire revenir Neymar . »

«Messi veut jouer avec le meilleurs joueurs»