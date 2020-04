Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette équipe de rêve que voudrait aligner le Barça...

Publié le 19 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone verrait les choses en grand. Et Quique Setien pourrait bien avoir une équipe de rêve à sa disposition.

Le FC Barcelone est aujourd’hui l’un des meilleurs clubs en Europe. Une renommée acquise notamment grâce à Lionel Messi. Toutefois, l’Argentin n’est pas seul en Catalogne et autour de lui, d’autres stars sont également à disposition de Quique Setien. On peut bien évidemment citer Luis Suarez, Antoine Griezmann, Frenkie De Jong ou encore Sergio Busquets. Des armes qui permettent de lutter pour la Ligue des Champions. Mais la saison prochaine, le FC Barcelone pourrait être encore plus dangereux que jamais...

Les 4 fantastiques du Barça !