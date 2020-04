Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie totalement ahurissante sur le prix de Mbappe !

Publié le 19 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 devrait avoir un impact majeur sur l'économie mondiale, et donc sur le marché des transferts dans le football, Daniel Cohn-Bendit estime que les prix vont chuter, même pour Kylian Mbappé.

Cet été, le marché des transferts risque bien d'être totalement chamboulé. D'une part, les dates d'ouverture du mercato sont encore inconnues, mais surtout, il est impossible de prévoir quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie du football. La valeur des joueurs risque de chuter à court terme compte tenu du fait que de nombreux clubs seront contraints de vendre et que les clubs acheteurs auront moins de moyens. A tel point que selon Daniel Cohn-Bendit, un des leaders de mai 68, le prix de Kylian Mbappé pourrait ne pas dépasser les 40M€. C'est en tout cas le souhait le plus cher de l'homme politique.

«Demain, Mbappé coûtera au plus 35-40M€ et non plus 200M€»