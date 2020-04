Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage qui en dit long sur les dossiers Mbappé et Neymar !

Publié le 19 avril 2020 à 23h15 par Th.B.

Régulièrement annoncés sur le départ pour le FC Barcelone et le Real Madrid, Neymar et Kylian Mbappé ne devraient pas pouvoir quitter le PSG cet été selon Gérard Lopez. Le président du LOSC a en effet expliqué qu’il n y aura pas de gros transferts cet été.

Hormis les joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison comme Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa, les dossiers Neymar et Kylian Mbappé font couler beaucoup d’encre dans la presse. En effet, les deux compères d’attaque du PSG disposent tous les deux d’un contrat qui expirera à l’été 2022 et le prochain mercato pourrait témoigner du départ de l’une des deux stars du PSG. Plus précisément Neymar, dans les petits papiers du FC Barcelone alors que le Real Madrid ne prévoirait de lancer une offensive pour Mbappé que lors du mercato estival de 2021. Cependant, à cause du Coronavirus et de la réalité économique actuelle, des opérations de cet acabit, à savoir au-dessus des 150M€, ne devraient pas avoir lieu cet été selon Gérard Lopez.

Gérard Lopez doute qu’il y ait des « méga transferts » lors du mercato