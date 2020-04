Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture dans le dossier Ben Yedder ?

Publié le 19 avril 2020 à 21h15 par Th.B.

Wissam Ben Yedder est régulièrement annoncé du côté du PSG ces derniers temps. Et le club de la capitale aurait une belle carte à jouer avec le buteur de l’AS Monaco.

« Le PSG s’est souvent intéressé à moi alors pourquoi pas un trio avec Mbappé et Neymar ? Aujourd’hui, je suis focus sur ma fin de saison et sur l’objectif du club qui est de retrouver l’Europe. (…) Pour le reste, je te laisse à tes pronostics (rires) » . Voici le témoignage que livrait dernièrement Wissam Ben Yedder, refusant de se laisser aller au jeu des rumeurs. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Monaco, l’international français pourrait cependant quitter le club de la Principauté, et ce dès cet été. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 18 avril que Manchester United s’est positionné sur ce dossier qui ferait de l’attaquant monégasque une piste chaude en marge du prochain mercato. Des contacts ont été initiés avec le clan Ben Yedder, de quoi compliquer la tâche du PSG. Et bien que la concurrence sera rude, le club de la capitale pourrait avoir une belle carte à jouer, grâce aux résultats de l’AS Monaco.

Ben Yedder sur le départ ?