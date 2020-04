Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Manchester United sur Ben Yedder !

Publié le 18 avril 2020 à 17h00 par Alexis Bernard mis à jour le 18 avril 2020 à 17h01

Auteur d’une saison exceptionnelle en Ligue 1, sous les couleurs de Monaco, Wissam Ben Yedder est dans le viseur d’un très grand club européen : Manchester United.

Invité surprise du dernier mercato de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder a parfaitement réussi son retour en Ligue 1. Avec 18 buts inscrits en 26 rencontres, il partage la place de meilleur buteur du championnat de France avec un certain Kylian Mbappé (en 20 matchs). Des performances qui lui ont permis d’entrer dans le groupe de Didier Deschamps, en équipe de France mais également de susciter les convoitises, en France et en Europe.

Dans la short-list de Manchester United

Si le nom de Wissam Ben Yedder circule du côté du PSG, il fait également partie de la short-list d’un grand club anglais. Selon nos informations, c’est Manchester United qui lorgne sur l’attaquant français. Wissam Ben Yedder ferait même partie des pistes chaudes du club pour l’été prochain. Des premiers contacts ont déjà été pris avec l’entourage du joueur pour faire connaître cet intérêt. Pour rappel, Monaco a investi 40 millions d’euros l’été dernier pour le faire venir en Principauté. Et son avenir est incertain dans la mesure où Monaco ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.



Toujours du côté de la Ligue 1, Manchester United garde un œil avisé sur Moussa Dembele. L’attaquant de Lyon est sur les tablettes mancuniennes depuis ses performances avec le Celtic Glasgow. Mais la priorité en France, pour le club anglais, reste Victor Osimhen (LOSC). Comme nous vous l'avons révélé le 22 mars dernier, le Lillois fait partie du plan de vol mancunien pour cet été et les choses pourraient bouger rapidement. Déniché par Luis Campos l’été dernier du côté de Charleroi (Belgique), Victor Osimhen a été acheté pour 12 petits millions d’euros il y a moins d’un an. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison (en 27 rencontres), son prix a littéralement explosé en quelques mois. Mais cela ne semble pas effrayer Manchester United au regard de son talent.