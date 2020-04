Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : De nouvelles armes pour Camavinga ?

Publié le 18 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Avec Florian Maurice dans ses rangs, Rennes pourra gérer au mieux le dossier Camavinga, courtisé par les plus grands clubs européens, et notamment le Real Madrid.

Eduardo Camavinga est décidément très convoité. Courtisé par les plus grands clubs européens comme le Barça, le Real Madrid ou encore Liverpool, la jeune pépite rennaise de 17 ans va très certainement rythmer le prochain mercato estival du Stade Rennais. En interne, Rennes commence à préparer ses armes pour mener ce dossier d’une main de maître…

Camavinga prêt à rester ?

Avec la future arrivée de Florian Maurice, le Stade Rennais pourrait avoir de nouveau la possibilité de négocier avec Eduardo Camavinga, et surtout le convaincre de rester. Très expérimenté, Florian Maurice sait négocier et a toutes les cartes en main pour essayer de garder Eduardo Camavinga la saison prochaine. L’autre possibilité reste évidemment celle d’un transfert et difficile de refuser les négociations avec des clubs tels que le FC Barcelone, le Real Madrid et Liverpool. Mais dans les deux cas, le Stade Rennais reste gagnant, puisqu’en cas de vente de Camavinga, qui pourrait avoisiner les 50 millions d’euros, le club réaliserait sa plus grosse vente de son histoire. Rennes ne sortira, quoi qu’il arrive, pas perdant de cette négociation. La balle est désormais dans le camp de Camavinga, qui va devoir prendre une décision pour son avenir…