Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait une stratégie pour son avenir !

Publié le 20 avril 2020 à 20h15 par Th.B.

Alors que son père a révélé qu’il était heureux à Paris et que le PSG lui préparerait une prolongation de contrat, Neymar ne se fermerait aucune porte pour son avenir afin d’avoir toutes les cartes en main à la fin de la saison. Un retour au FC Barcelone ne serait pas à exclure.

« C’est toujours lui qui choisit le chemin qu’il veut prendre. Nous ne travaillons qu’administrativement pour établir le meilleur contrat, pour le placer dans le meilleur environnement, pour lui offrir la meilleure gestion de carrière possible » . Voici le témoignage que Neymar Sr livrait jeudi lors d’un live Instagram avec le journaliste brésilien Beto Saad en assurant en outre que son fils était heureux à Paris. Neymar gérerait bien sa communication, l’intervention de son père ayant précédé une grosse information concernant son avenir. Journaliste italien, Nicolo Schira a confié dans la nuit de samedi à dimanche que Leonardo travaillerait sur la prolongation de Neymar au PSG. En signant le nouveau contrat en question, la star auriverde serait liée au PSG jusqu’en juin 2025 avec à la clé un salaire annuel de 38M€. Cependant, cela ne voudrait pas forcément dire que Neymar aurait fait une croix sur un transfert au FC Barcelone.

« Il y a toujours beaucoup de points qui attirent Neymar à Barcelone »