Mercato - Real Madrid : Les précisions du clan Mariano sur son arrivée !

Publié le 21 avril 2020 à 1h30 par D.M.

David Aranda, qui s’occupe des intérêts de Mariano Diaz, est revenu sur son transfert au Real Madrid en 2018. L’agent a notamment révélé que l’attaquant était tout proche de rejoindre le FC Séville.

Après un passage remarqué à l’OL, Mariano Diaz prenait la décision de quitter la Ligue 1. Le FC Séville aurait été tout proche de le recruter, mais l’attaquant a finalement décidé de rejoindre son club formateur, le Real Madrid. Recruté contre un chèque de 21,5M€, Mariano Diaz n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres de Zinédine Zidane. Avant l’arrêt des compétitions en raison de la crise liée au coronavirus, le joueur dominicain n’avait disputé que 22 minutes en championnat.

« Le Real Madrid a proposé à Mariano le projet de sa vie »