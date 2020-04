Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez reçoit un avertissement pour son avenir !

Publié le 21 avril 2020 à 0h00 par Th.B.

Compatriote de Lautaro Martinez et ancien attaquant de l’Inter, Hernan Crespo a suggéré à l’international argentin de snober le FC Barcelone et de quitter le club nerazzurri en 2022.

À la recherche d’un attaquant pour prendre à terme la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone aurait activé plusieurs pistes à l’instar de Timo Werner ou encore Lautaro Martinez. Cependant, d’après divers médias, l’attaquant de l’Inter serait la grande priorité du mercato estival blaugrana avec Neymar. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone et ce depuis plusieurs mois, Lautaro Martinez aurait de grandes chances de quitter l’Inter qui préparerait déjà son départ en recherchant son successeur. Néanmoins, pour l’ancien buteur argentin du club nerazzurri Hernan Crespo, son départ de la Lombardie serait trop précipité.

« Il lui faut au moins trois ans pour achever sa croissance, puis il pourra envisager un transfert »