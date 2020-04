Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane-Pérez, c’est reparti pour un tour ?

Publié le 20 avril 2020 à 23h30 par La rédaction

Entre l’entraîneur du Real et le président, le problème de fond ne semble pas résolu. Explication…

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol AS annonce qu’un point profond de désaccord était en train de se confirmer en interne du côté du Real Madrid. En effet, Zinedine Zidane souhaiterait absolument le renfort de Paul Pogba, alors que le président Florentino Pérez n’en voudrait pas, estimant que ce transfert entraverait trop les finances du club avant la grande échéance de juin 2021, date de l’offensive prévue pour Haaland-Mbappe.

Désaccord sur la gestion du mercato…