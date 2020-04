Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quique Setién jette un énorme froid dans le feuilleton Neymar !

Publié le 20 avril 2020 à 8h45 par A.M.

Invité à commenter l'actualité du FC Barcelone en cette période de confinement, Quique Setién a reconnu qu'il n'était pas très optimiste concernant l'éventualité d'un retour de Neymar. Une déclaration qui confirme la tendance récente à savoir que le Brésilien restera au PSG.

Ces dernières semaines, Neymar fait une nouvelle fois l'actualité en Espagne. Et pour cause, les médias catalans assurent que la star brésilienne est la grande priorité du FC Barcelone en vue de cet été. Il y a un an déjà, le numéro 10 du PSG était annoncé dans le viseur du Barça, et pour cause, il voulait quitter Paris afin de retourner en Catalogne. Cette fois-ci, il semblerait que le club blaugrana en ait fait son grand objectif. Mais l'aspect économique d'une telle opération, d'autant plus avec la crise du Covid-19, rend ce transfert très compliqué. A tel point qu'Isabela Pagliari, journaliste d' Esporte Interativo et proche des Brésiliens du PSG, assurait que « c’est presque impossible de voir Neymar signer au FC Barcelone . »

Setién pessimiste pour Neymar