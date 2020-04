Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Que doit faire Zidane pour son avenir ?

Publié le 21 avril 2020 à 16h01 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane rencontre quelques problèmes au real Madrid. Plusieurs options se présentent à lui, alors qu’il est sollicité par la Juventus. Selon vous, que doit faire Zidane ? C’est notre sondage du jour !

Le deuxième mandat de Zinedine Zidane au Real Madrid est moins reluisant que le premier, pour le moment. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions ne semble en effet pas encore avoir trouvé le déclic pour faire remonter la pente à son club, plus vraiment au premier plan depuis son départ en 2018. Ce n’est pas tout ! Nous vous révélions en septembre dernier qu’il existe des tensions entre Zidane et son président, Florentino Pérez. Des tensions qui ont pour origine des désaccords sur le mercato, avec notamment le dossier Neymar. Le président du Real Madrid semble d’ailleurs déjà avoir préparé l’après-Zidane, puisque la presse espagnole assure qu’il souhaiterait donner les rênes de l’équipe à Mauricio Pochettino. De son côté, Zidane pourrait rebondir à la Juventus. Selon nos informations, le club turinois travaille en coulisses pour boucler l’arrivée du Français, qui y a évolué en tant que joueur de 1996 à 2011, y remportant notamment un Ballon d’Or en 1998. Mais selon vous, que devrait faire Zidane ?

Le bon moment pour se séparer ?

Quand on est au Real Madrid, normalement, on y reste. Zinedine Zidane est aux rênes de l’un des meilleurs clubs du monde, avec des moyens conséquents et qu’il a déjà emmené sur le toit du monde par le passé. Quel intérêt aurait-il à quitter une position si confortable ? Dans sa toute jeune carrière d’entraineur et après avoir tout gagné au Real Madrid, l'homme de 47 ans pourrait toutefois avoir envie d’un nouveau défi. Ainsi, quoi de mieux que la Juventus ? Les octuples champions d’Italie ont l’ambition de remporter une Ligue des Champions qui leur échappé depuis 1996 et ils se donnent les moyens d’y arriver. Il n’y a qu’à voir les gros investissements réalisés avec Matthijs de Ligt, mais surtout avec Cristiano Ronaldo, que Zidane pourrait d’ailleurs retrouver. Les deux hommes ont réalisé un fabuleux triplé en Ligue des Champions au Real Madrid, pourquoi ne pas recommencer ? L’autre option qu’il a est le Paris Saint-Germain où Thomas Tuchel semble destiné à un départ. La piste Zidane tente logiquement les dirigeants du PSG, même si selon nos informations, Leonardo a déjà noué des contacts avec Massimiliano Allegri. Il y a également d’autres options, avec notamment une année sabbatique...



