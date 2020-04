Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cela serait réglé pour l’avenir de Gareth Bale…

Publié le 21 avril 2020 à 11h30 par T.M.

Malgré les tensions avec Zinedine Zidane, Gareth Bale devrait bel et bien poursuivre son aventure avec le Real Madrid.

Proche du départ l’été dernier, Gareth Bale était finalement resté au Real Madrid. Mais rien ne s’est arrangé entre le Gallois et Zinedine Zidane. S’asseyant le plus souvent sur le banc de touche, l’attaquant était donc annoncé sur le départ à l’approche du mercato estival. A 2 ans de la fin de son contrat, Bale pourrait alors avoir l’occasion de relancer sa carrière, lui qui aurait pourtant l’intention d’aller au terme de son bail avec les Merengue. Et à en croire les informations du Sun , Bale pourrait bien avoir gain de cause à ce sujet.

Une année de plus pour Gareth Bale !

Partira, ne partira pas ? Selon le média britannique, Gareth Bale saurait à quoi s’en tenir pour son avenir au Real Madrid. En effet, la direction de la Casa Blanca aurait communiqué au Gallois que l’aventure continuera pour lui. Ne pouvant pas attirer de grandes stars cet été à cause de la crise liée au coronavirus, les Merengue auraient ainsi fait le choix de continuer avec Gareth Bale, qui va donc devoir encore cohabiter avec Zinedine Zidane.