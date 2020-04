Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Pogba… Raiola préparerait une grosse opération

Publié le 21 avril 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid serait en plein dilemme concernant le recrutement de Paul Pogba ou d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola aurait déjà pris une grande décision.

Malgré la crise financière liée au Coronavirus, le Real Madrid ne verrait pas ses finances totalement chamboulées. C’est du moins ce qu’a évoqué Goal lundi, qui expliquait que le club merengue voulait à un an d’intervalle voir Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. De quoi permettre à la Casa Blanca de préparer un mercato de folie. Ces dernières heures, AS révèle que Zinedine Zidane et Florentino Pérez seraient en désaccord. L’entraîneur du Real Madrid militerait toujours pour voir Paul Pogba débarquer à Madrid quand le président merengue ne jurerait que par Haaland. Les affaires des deux joueurs sont gérées par Mino Raiola.

Haaland ou Pogba, Raiola n’aurait pas de préférence pour un transfert au Real cet été !