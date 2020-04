Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’embarque dans une galère pour un dossier brûlant…

Publié le 21 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Faisant de lui l’une de ses priorités pour le mercato estival au poste de latéral droit, Leonardo va devoir batailler pour recruter Achraf Hakimi au PSG, les concurrents étant légion.

Le contrat de Thomas Meunier expirant en juin prochain, le PSG se serait déjà mis en quête d’un nouveau latéral droit et Leonardo scruterait le marché pour mener à bien cette opération. Foot Mercato faisait un point sur la situation dimanche soir et assurait qu’Achraf Hakimi serait la priorité du directeur sportif dans ce secteur de jeu. De plus, le 10 Sport vous révélait en exclusivité début avril que Zinedine Zidane n’avait pas encore tranché pour l’incorporation du latéral dans le groupe merengue, lui qui est prêté au Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison. Cependant, pour le défenseur du Real Madrid, Leonardo va devoir s’adonner à un gros bras de fer.

Hakimi aurait une grosse cote sur le marché