Mercato - Real Madrid : Zidane préparerait bien une opération colossale !

Publié le 20 avril 2020 à 19h30 par Th.B.

Comme un journal anglais l’a laissé entendre ces dernières heures, Zinedine Zidane attendrait l’arrivée d’Erling Braut Haaland cet été et d’un certain Kylian Mbappé à terme.

Alors que Luka Jovic et Mariano Diaz ne donneraient pas satisfaction à Zinedine Zidane, le Real Madrid voudrait recruter un nouvel attaquant lors du mercato afin de suppléer Karim Benzema voire d’évoluer à ses côtés. ESPN révélait dernièrement que le vestiaire du Real Madrid attendrait d’ailleurs qu’un grand buteur dépose ses valises à l’intersaison. Et Erling Braut Haaland serait la cible prioritaire de la direction sportive du Real Madrid.

Haaland puis Mbappé ?