Mercato - Real Madrid : Zidane a tout prévu pour l’après-Benzema !

Publié le 19 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant recruter un attaquant cet été, le Real Madrid penserait à Erling Braut Haaland pour accompagner Karim Benzema à la pointe de l’attaque merengue avant de lui succéder à terme.

Vendredi, ESPN révélait, en s’appuyant sur les propos de membres du vestiaire merengue que le Real Madrid devait impérativement trouver un attaquant sur le marché afin d’enfin combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus à l’été 2018. Plusieurs noms sont liés à la Casa Blanca pour cet été, à l’instar de Harry Kane et d’Erling Braut Haaland. Et le Norvégien semblerait être la grande priorité du Real Madrid pour combiner avec Karim Benzema sur le front de l’attaque madrilène la saison prochaine.

Haaland en attendant Mbappé ?