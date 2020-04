Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les plans du Real seraient chamboulés pour le mercato !

Publié le 18 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Figurant sur les tablettes du Real Madrid pour le mercato estival, Erling Braut Haaland ne devrait cependant pas quitter le Borussia Dortmund avant… 2022 !

Grande révélation de cette saison, Erling Braut Haaland (19 ans) a déjà arboré les tuniques du Red Bull Salzbourg et du Borussia Dortmund. Affichant une forme et un niveau remarquable que ce soit avec l’équipe autrichienne ou allemande, l’attaquant norvégien serait dans les petits papiers de Manchester United et du Real Madrid. Faisant de Haaland une véritable priorité pour son mercato, le Real Madrid devrait essuyer un échec dans cette opération cet été.

Haaland ne bougera pas du BvB lors des deux prochains mercato estivaux !